Большинство учебных учреждений и медицинских центров не отвечают требованиям пожарной безопасности

За период с октября по декабрь 2017 года в Одессе из четырехсот девяти общественных и социальных объектов в Одессе проверено четыреста пять. Такие данные привел в ходе аппаратного совещания директор департамента оборонной и мобилизационной работы Григорий Зубов.

По его словам, это объясняется тем, что два медицинских учреждения находятся в стадии закрытия, детский садик – в состоянии ремонта, а детский лагерь «Виктория» закрыт после пожара 15 сентября.

Как показали проверки, у 82% школ и детских садиков и три четверти медицинских учреждений выявлены серьезные нарушения правил противопожарной безопасности. В частности, отсутствует противопожарная сигнализация, а в облицовке и оформлении используются легковоспламеняемые материалы.

Кроме того, только половина проверенных объектов имеют функционирующие системы пожарной эвакуации. В остальных пути экстренной эвакуации захламлены, а то и вовсе перекрыты.

Чиновник заверил, что все выявленные нарушения оперативно устраняются. Впрочем, для принятия всех необходимых предписаний необходимо выделение финансирования в размере двухсот пяти миллионов гривен.