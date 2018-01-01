Сразу два человека погибли на пожаре в Суворовском районе

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании в квартире, расположенной в высотном доме на улице Заболотного поступил в ноль часов двадцать четыре минуты.

Пожарный экипаж прибыл на место уже через десять минут. Как выяснилось, горела квартира, расположенная на четырнадцатом этаже шестнадцатиэтажного дома.

К сожалению, сразу приступить к тушению пожара не удалось, поскольку пожар пришлось вскрывать двери в подъезд, которые были оборудованы кодовым замком, а консьержа на месте не было.

В результате с огнем удалось справиться лишь через сорок минут.

Площадь возгорания составила около двадцати квадратных метров.

На мете возгорания были найдены тела мужчины и женщины.

Причина смерти людей и возгорания в квартире устанавливаются.