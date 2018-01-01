Активистка одесского Евромайдана: Американцы начали убирать Порошенко

Активистка Народного Руха и одесского Евромайдана Алина Радченко (Подолянка) признала, что США имеют непосредственное влияние на верховную власть в Украине.

Соответствующий пост Подолянка опубликовала на своей странице в Facebook.

«Немного размышлений о Петре Алеексеиче… Кажется мне, что американцы начали Порошенко убирать», — написала активистка, обвинив Порошенко в жадности и оторванности от реальности.

«Его окружение нашёптывает, что, мол, "Пётр Алексеич, вы всё делаете ради Украины, ради целостности и независимости, пройдёт время и все поймут вашу историческую роль, а сейчас враги хают вас". И он верит во всё это, думаю, искренне верит», — добавила Подолянка.

По её убеждению, международная телекомпания «Аль-Джазира» с подачи американцев обнародовала финансовый компромат на Порошенко, чтобы отбить у него охоту баллотироваться на второй срок.