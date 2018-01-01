Ален Делон: Я знаю, что покину этот мир без сожалений

82-летний французский актер Ален Делон дал откровенное интервью, в котором заявил, что разочаровался в современном мире и готов "уйти без сожалений". Вспомнив о своей жизни, своих ролях, друзьях и семье, Делон объясняет свое неприятие сегодняшней действительности: «Жизнь мне больше ничего не приносит. Я уже все видел, все пережил. Но главное, я ненавижу эту эпоху, меня от нее тошнит».

«Я ненавижу этих людей. Все фальшиво, все – подделка. Уважения больше не существует, никто не выполняет своих обещаний. Только деньги имеют значение. Каждый день, с утра до вечера, мы только и слышим о преступлениях. Я знаю, что покину этот мир без сожалений», – говорит актер.

Делон немного рассказывает о неудачах в своей личной жизни, о трудных взаимоотношениях с семьей. О женщинах, которых любил, и о друзьях, которых уже нет в живых. По его признанию, особое значение в жизни актера имеют собаки. Около пятидесяти его четвероногих друзей похоронены в его саду в пригороде Парижа, именно с ними он желает быть похоронен и сам.