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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Коммунальные службы города переходят на усиленный режим работы

Категория: Новости


Коммунальные службы города переходят на усиленный режим работы

Соответствующее распоряжение отдал первый вице-мэр Одессы Анатолий Орловский. Как он отметил на совещании в горсовете, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Уже с 16 января ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и сильные порывы ветра.

При этом пик непогоды ожидается 18 января.

Вице-мэр обратил внимание на возможность обледенения, налипания мокрого снега на электропровода и других последствий стихии и потребовал своевременно привести технику и персонал коммунальных служб в режим повышенной готовности, чтобы своевременно отреагировать на капризы погоды и минимизировать их последствия.



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