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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Одесской области очередной полицейский начальник попался на коррупции

Категория: Новости


В Одесской области очередной полицейский начальник попался на коррупции

На сей раз им стал начальник следственного отдела одного из районных управлений полиции.

По информации пресс-службы Прокуратуры, капитан полиции был задержан сотрудниками СБУ при получении взятки в размере двух тысяч долларов, которые он якобы вымогал у предпринимателя за отказ от возбуждения уголовного дела по факту умышленного уничтожения имущества.

По данным ведомства, решается вопрос о помещении задержанного в СИЗО.

Открыто уголовное производство по статье 368 УК Украины. По ней задержанному «светит» до двенадцати лет лишения свободы.



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