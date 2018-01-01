В Одесской области очередной полицейский начальник попался на коррупции

На сей раз им стал начальник следственного отдела одного из районных управлений полиции.

По информации пресс-службы Прокуратуры, капитан полиции был задержан сотрудниками СБУ при получении взятки в размере двух тысяч долларов, которые он якобы вымогал у предпринимателя за отказ от возбуждения уголовного дела по факту умышленного уничтожения имущества.

По данным ведомства, решается вопрос о помещении задержанного в СИЗО.

Открыто уголовное производство по статье 368 УК Украины. По ней задержанному «светит» до двенадцати лет лишения свободы.