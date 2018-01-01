Бюджетные показатели 2017 года выполнены и перевыполнены

Как сообщила директор департамента финансов Светлана Бедрега, доходная часть городского бюджет прошлого года составила 9, 335 миллиардов гривен.

Это на пятьдесят шесть миллионов гривен превышает плановые показатели.

Что же касается предыдущего года, то здесь превышение составило 1,3 раза.

Основными источниками получения т.н. собственных доходов по-прежнему является налог с доходов физических лиц, а так же поступления по акцизам и операциям с землей.

Что же касается расходов, то они в 2017 году составили 10, 264 миллиардов гривен. Что составляет 99% плановых показателей.

Некоторое превышение расходов над доходами объясняется полученными субвенциями из государственного и областного бюджетов.