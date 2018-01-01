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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одессе увеличено число троллейбусов и трамваев

Категория: Новости


В Одессе увеличено число троллейбусов и трамваев

В связи с подорожанием проезда в маршрутных автобусах увеличился пассажиропоток в горэлектротранспорте.

Поэтому, руководство КП «Одесгорэлектротранс» увеличило число трамваев и троллейбусов и соответственно сократило интервалы движения.

По имеющейся информации, увеличение коснулось трамвайных маршрутов №1, 7, 3, 26, 27, а так же троллейбусного маршрута №7.

В результате интервалы на направлении поселка Котовского составили всего четыре минуты, а на других – от пяти до семи минут.

В дальнейшем, возможно, будет увеличено число транспорта и на ряде других троллейбусных маршрутах.



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