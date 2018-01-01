Елочный бум-2, или Что нам делать с главным символом Нового года?

Не успели коммунальщики убрать «новогодний мусор» с улиц, как праздники оканчиваются (есть у них такое свойство), а за этим грядет новый «массовый» мусор – елки, которые одесситы выносят из своих квартир. Картина получается, как говорят в Одессе, «еще та»: хвою выносят, выбрасывают куда попало: кто в контейнеры, кто вообще даже до них не доносит, оставляя на улице. Красота!!!

Одесситы обожают юморить, и пока в соцсетях ведется своеобразный конкурс «в чьей квартире елка простояла, как минимум, до мая?» большинство горожан приступают к операции «Елочный бум-2», то есть, решают проблему, как бы вынести недавно радовавшее деревце так, чтобы сделать это побыстрее и незаметнее. А незаметно как раз не получается.

Дворники начинают ругаться, что контейнеры забиты елками, «выковыривать» их оттуда – дело далеко не самое простое, к тому же их, как вы догадываетесь, не одна и не две.

Каждый год одна и та же «картина», равно как и постоянная просьба от одесского Зоопарка: не выбрасывать елки, а приносить их к нашему зверинцу.

В Зоопарке их превращают в опилки, которые используют для утепления вольеров. А некоторые сорта хвои пускают даже на корм. В Зоопарке просят сдавать и пожелтевшие хвойные, и те, которые еще с соком.

Вроде бы, все замечательно. Но есть большое «но». Администрация Зоопарка делает оговорку, что возможности забирать деревья у зверинца нет. Следовательно, «подарки» зверям нужно приносить самостоятельно.

Я, конечно, понимаю, что отыщутся сознательные одесситы, которые привезут свою уже ненужную елочку в Зоопарк, особенно при наличии собственного транспорта. Что же делать остальным, даже если они просто мечтают доставить свою «отжившую» хвойную некогда красавицу в Зоопарк? Тащить через весь город? Как-то туманно видится мне эта картина.

Посему, как ни крути, а «елочный бум-2» нам таки грозит. В некоторых «альтфатерах» уже и сегодня можно не без печали разглядеть, как елочка, радовавшая семью несколько дней, и под которую аккуратно и с любовью укладывались подарки детворе, за которую, кстати, была выложена кругленькая сумма, уже «красуется» в качестве мусора.