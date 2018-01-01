«Календарно»-антицерковные страсти: иноверцы рвутся «исправить» каноны православных Украины

Властные новаторы в конце 2017 года внесли в КЗОТ новый выходной день – 25 декабря, когда протестанты и католики отмечают Рождество Христово. Это подвигло заинтересованных буддировать идею переноса на эту дату – и рождественского праздника православных христиан, отмечаемого 7 января. При этом оживили спор: «верно» ли православные для своих обрядов считают дни года, а следом стали объявляться требующие «исправить» внутреннюю жизнь Украинской православной церкви (УПЦ)…

Гаденькие провокации на Рождество

6 января (в 23:16), когда православные отмечают Сочельник, редакция зарубежного пропагандистского сайта «Радио Свобода» поместила на его украинской версии непраздничную статью «Що нам робити з «канонічним» Московським патріархатом?». Автор – Петр Кралюк, проректор опекаемого западными политиками и фондами негосударственного вуза «Острожская академия» стал проповедником «экуменизма» и давно сделал своим профессиональным амплуа нападки на православие и память об общерусских деятелях культуры, включая Н. Гоголя, Н. Островского, А. Пушкина. Не был он оригинален и в статье на Сочельник: безапелляционно винил служителей УПЦ в «неправильном» поведении и призывал ныне правящих «подумать о решении православной проблемы», проявив «политическую волю». При этом антагонист бездоказательно вещал, что клирики УПЦ «в течение многих лет сеют раскол в украинском обществе, культивируют ненависть к иноверцам, прежде всего к «сторонникам УПЦ Киевского патриархата».

Кого светский автор зачел в «сторонники» – приходится догадываться, но известно: пуская в свои храмы, священники УПЦ считают «заблудшими», а не врагами прихожан неканонической «патриархии», хотя с ее функционерами – действительно, конфликтуют (на взаимной основе) из-за… раскольничества тех, кто в 1992 году в сговоре с рядом политиков самочинно провозгласили новообразование «Киевского патриархата».

Через три часа после появления статьи «Що нам робити з…» дозу хулы против УПЦ опубликовал в Facebook другой давний партнер «Радио Свобода» Айдер Муждабаев, редактор крымско-татарского телеканала, переселившийся в 2015 году из Москвы. Пара тех публикаций – примитивные «ругалки», но они, как фальшь-сигналы (типа «призыва Найема» в 2013 году) помогли отвлечь внимание от организаторов череды публичных антицерковных демаршей, совершенных 6-8 января в ряде городов Украины.

Так, в Киеве опекаемые властями «активисты» хулиганской НГО «С14» исполнили возле Киево-Печерской лавры многочасовый «протестный пикет», угрожая файерами «выкурить врага»; в Днепропетровске пара анонимов, забежав в помещение кафедрального собора УПЦ, прочли злопыхательский текст с требованием к священникам покинуть свой храм; в Запорожье «активисты» затеяли флэшмоб приноса детских игрушек, как упрек за отказ отпеть некрещеного младенца; в Черниговской области ограничились маранием краской таблички на стенах храма УПЦ. А в Интернете «диванная сотня» тиражировала «гон» на УПЦ и призывы понудить «ненавистных попов» совершать требы в отношении прихожан иных религиозных организаций, включая «Киевский патриархат»...

Чужие манеры – православным не указ

Муждабаев в ругательном посте указал, что он – атеист и движим сугубо политическими мотивами неприязни, когда обзывает УПЦ – «филиалом ФСБ». А Кралюк не спешит откровенничать, принадлежит ли он к какой-то конфессии, но давно выступает в духе пофигизма «экуменизма», как назвали фарисеи мнение, что все считающие себя христианами вправе свободно «обслуживаться» в любой организации и общине, назвавшейся христианской. И этого «философа» не смущает, что такое понимание «права на свободу вероисповедания» прямо нарушает права тех общин, кому претит превращаться в «проходной двор».

Исполнители этих хулиганских провокаций, возможно, не сознают, что их деяния нарушают не только народную мудрость «не соваться со своим уставом в чужой монастырь», но и Законы Украины. А самое главное: абсурдно требовать от иноверцев, чтобы те признали «своими» – всех приходящих. Ведь Церковь – не гастроном, не аптека или SPA-салон, а особый тип общественной организации – община единоверцев. Поэтому реально действующие церкви (а не имитаторы таковых) не могут пускать в ряды своих активистов – кого попало, что даже НГО практикуют в узких пределах, не желая делиться и терять свои секреты, документы, гранты и т. п..

Мало-мальски думающим очевидно фарисейство истерик о том, что в УПЦ не отпевают покойников иных вероисповеданий или некрещеных. Более того, этим политиканы-провокаторы не умаляют УПЦ, а наоборот – подтверждают её каноничность (т. е. соблюдение там правил, установленных основателями). Сфокусировав же эти претензии на УПЦ, «протестующие» осрамили ряд иных (конкурирующих) культовых организаций, как неспособных «обслужить своих клиентов». И это подметили сведущие в современном «маркетинге»:

Редакция «Радио Свобода» (будто убежденная в «правоте» экуменистов) выдала подборку фактов о беспринципности «капелланов», чьи практики предлагают украинцам, как образец. Так, в статье Богданы Костюк от 24 декабря представлен служащий в Новоград-Волынской бригаде ВСУ секретарем «службы социального служения Всеукраинского совета церквей» представитель Киевского патриархата «отец Сергей» (Дмитриев), хвалящийся тем, что «со своими парафиянами» ходил петь колядки в костеле римо-католиков, а в зоне АТО лично служил церковные службы для военнослужащих из числа римо-католиков. Аналогично поступал и капеллан из греко-католиков «отец Николай» (Мединский), считая желательным «сближение церковных традиций, возвращение к экуменичному монологу».

При этом, по данным Костюк, в руководстве «Киевского патриархата» предлагают предоставить своим прихожанам самим решать вопрос переноса празднования Рождества. В этой юной организации не учли, что такая вольница вызовет разномнения, чреватые новым расколом…

Поучительны и записанные Марией Щур откровения историка-этнолога Анатолия Момрика, доцента кафедры украинистики Национального медуниверситета им. А.А. Богомольца. Он отмечает, что в современной Украине кроме «пары процентов» римо-католиков и протестантов, отмечающих Рождество 25 декабря – по убеждениям, найдется еще до 20% невоцерковленных, но согласных присоединиться к чужому празднику. И число «присоседившихся» последних будет быстро прирастать, по примеру того, как в интересах коммерсантов ранее внедрили культ празднования «дня святого Валентина».

Движущий мотив новации с празднованием Рождества Момрик видит в «бизнесовой традиции Западной Европы, когда все распродажи… завязаны именно на западное Рождество». Поэтому нападки на христиан, не согласных в ущерб вере потакать причудам иноверцев и навязчивых «бизнесменов» в немалой степени диктуются торгашескими интересами последних, а никак не стремлением «примирить» разные группы верующих. Новаторам было бы честнее ввести собственный праздник (День Буржуя, например) но те предпочитают присваивать и эксплуатировать чужие достижения в воспитании масс.

Некоторые из таких находчивых «оптимизаторов» предпочитают рядиться в христиан, как приверженцы «реформаторских» течений, ныне именуемых «протестантами», поскольку их проповедники противились трудам и тратам соблюдения канонов. В частности, термин «экуменизм» запустили в обиход в 1937 году из Принстонской теологической семинарии пресвитериан, которые достаточно влиятельны в США и странах Запада (к ним относил себя, например, президент Р. Рейган). И, вероятно, не зря «философ» Кралюк, как и соавтор ряда совместно выпущенных монографий Михаил Якубович, обзавелись деловыми партнерами именно в Принстоне (что не помешало первому затесаться в ряд полонофилов, а второму – увлечься исламом и соучаствовать как в интеграции исламских общин Украины, так и в прославлении заслуг мусульман, живших на юго-западных землях современной Украины в эпоху Средневековья).

Понятно, почему инициаторами законопроекта о праздновании 25 декабря второго для украинцев Рождества стали представители «протестантов», как например Павел Унгурян или Николай Княжицкий (оба из «Народного фронта»). Но жаль, что некоторые из их коллег, едва сделав подарок «своим» избирателям, озаботились гонениями на иноверцев из УПЦ.

Не все реформы – от Бога, не все изменники – добродеи

Как и когда исполнять те или и иные ритуалы той или иной религиозной организации – внутреннее дело ее участников: они вправе применять – хоть календарь майя, хоть – якобинский или собственный, или вариации разных календарей и церемоний. Сторонних – это не касается, что ясно указано в статье 35 Конституции Украины:

«Перенос» дня встречи Рождества предлагают православным отнюдь не их «сторонники». И потому эти «новаторы» игнорируют и утаивают давно указанные «консерваторами» веские аргументы против такой затеи, что стоит знать искателям «истин» (кто – не «бот», отрабатывающий тезисы из присланного заказчиком «темника»).

Во-первых, создатели христианских канонов установили дату рождения Марией Иисуса – приблизительно, т. к. не имели точных свидетельств того момента. И теперь с одинаковой долей вероятности могут не угадать дату очередной годовщины и отмечающие ее 25 декабря, и православные.

Во-вторых, утверждения, что счет лет, введенный при папе Григорие XIII и известный ныне, как «григорианский» не настолько точен, как убеждают его апологеты. Например, исследовавший проблему Владимир Губанов сравнил данные астрономических вычислений с датировками по юлианскому и григорианскому календарям и выявил в 1995 году впечатляющий факт: по сравнению с наиболее точным способом исчисления – Сидерическим (относительно неподвижных звезд) выявилось опережение юлианского календаря на 1 неделю, а по григорианскому – на 3… Прав оказался Николай Коперник, когда предостерегал папу Григория XIII от поспешной реформы (и отказался войти в группу италийских астрономов, подрядившихся на это, чтобы прославиться и получить вознаграждение).

В-третьих, главным назначением календаря у христиан является точный расчет дня Светлого Воскресения Господнего, а здесь неизменно оказываются правы расчеты по православному календарю, что доказывает опыт схождения Святого огня исключительно в день «православной Пасхи».

Установить звенящую ясность в споре о точности календаря могут специалисты физико-математических наук. Поэтому не удивительно, что лоббисты новации предпочитают – иных, как, например, «философ» Кралюк, который предпочитает оперировать не фактами, а домыслами и «убедительными» жестами, уповая на легковерие очарованной публики. Например, в одной из передач на «5 канале» (популяризующем мнения разных групп протестантов), увлекшись, он даже взялся убеждать, что в 1582 году православный Константинопольский патриарх «категорически отбросил предложение папы перейти на новый календарь» и этим дал пример «украинским православным», у которых тогда «сложились напряженные отношения с польскими католиками» не потому, что отстаивал каноны вероучения, которому обязался служить, а по… политической причине: якобы, он стал «агентом турецких султанов» (после захвата Константинополя турками в 1453, в чем им помогли предшествующие набеги «крестоносцев» из числа западных «братьев по вере»).

История творится непрерывно и зачастую выливается в борьбу против «зла», за веру, свободу, жизнь, что оставляет место подвигам.

Январские дни 2018 года в Украине высветили не только ничтожество самозваных «светочей демократии», но и героизм граждан. В Киеве защищать Лавру пришли около четырех тысяч верующих, впечатлив управлявших молодчиками из «С14». А в Запорожье митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука проявил не только мужество, но и находчивость (в одесском стиле). Самостоятельно выступив на пресс-конференции перед «акулами тележурналистики», он спокойно и четко разъяснил, почему клирики УПЦ не имеют права (это было бы равносильно мошенничеству) совершать требы в отношении иноверцев и некрещеных, а затем обескуражил оппонентов предложением… продолжать их флэшмоб по складированию возле храмов УПЦ детских игрушек. И пояснил: «Дорогие мои, в память о Евгении я прошу вас, приносите в храмы куклы, конфеты. Мы их раздадим в детские дома, в малоимущие семьи». И добавил, что именно добрыми делами, подачей милостыни и личной молитвой православные могут почтить память трагически погибшего ребенка.

P.S. В Запорожье после интервью митрополита Луки «активисты» потеряли интерес к спекуляциям на гибели младенца и более никаких игрушек никому дарить не стали, подтвердив: сявки наемные не способны даже на маленький подвиг…