Что в Одессе с корью и когда нам ожидать прихода гриппа?

Как бы ни радостно нам всем было в эти рождественско-новогодние дни, две медицинские проблемы имеются. И довольно серьезные. Речь идет о кори, которая «бушует» вовсю, и о гриппе, в ожидании которого находятся эпидемиологи.

Только за последнюю неделю декабря ушедшего года, как рассказывает главный городской внештатный педиатр Анна Лунева, в Одессе заболели корью еще 56 детей. Всего же с начала вспышки вируса (она началась в середине апреля 2017 года) в инфекционную больницу с диагнозом «корь» попали 1027 заболевших. Это взрослые и дети (их две трети от всех заболевших).

– На сегодняшний день заболеваемость по кори растет. Сказать о том, что мы справились с этой вспышкой, на сегодняшний день мы не можем. Наши еженедельные и каждодневные сводки по заболеваемости корью напоминают боевые сводки, – рассказывает Анна Лунева.

Из-за того, что количество заболевших не сокращается, а стремительно увеличивается, начинают болеть и совсем маленькие дети до года, которых по календарю еще не привили от кори.

По информации Анны Луневой, в Одессе остаются 8 – 8,5 тысяч не вакцинированных детей, которых так и не привили от опасного вируса.

Сейчас в инфекционной больнице на лечении находится более 80 человек с корью, из них 62 – это дети. Ежедневно в больницу поступают не менее 11 больных.

– Если за ноябрь к нам поступило 139 пациентов, то за декабрь поступило 200. Количество заболевших растет. В инфекционной больнице зарегистрировано три летальных исхода от кори с осложнениями за последний месяц: двое взрослых и один подросток 17 лет. Весной, в начале вспышки, двое детей умерли от осложнений, от коревой пневмонии, – приводит статистику главный врач Одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

Врачи убеждают: в случае недомогания обращаться к врачам, а не пытаться самостоятельно поставить диагноз при помощи интернета: установить диагноз кори самостоятельно довольно сложно, а корь опасна своими осложнениями, которые порой приводят к летальным исходам.

Путь заражения кори, как рассказывают медики, – воздушно-капельный. Инкубационный период от момента заражения вирусом до проявления первых симптомов длится от 7 до 21 дня. Многие люди заблуждаются, думая, что, если заболеть корью, на теле сразу выступает сыпь. Это далеко не всегда происходит именно так.

Сначала у человека проявляются симптомы обычной простуды: кашель, насморк, резкий подъем температуры от 38 до 40, слабость и отсутствие аппетита. Спустя несколько дней на лице и за ушами человека начинают проявляться характерные сыпь и пятна. Потом они опускаются на руки и живот, и еще через время обсыпает и нижнюю часть тела.

– Сказать точно, у кого тяжелее протекает заболевание – у взрослых или у детей – невозможно. Есть дети, которые болеют достаточно легко, а есть взрослые, которые тяжело переносят заболевание, – говорит Светлана Лаврюкова.

Врачи снова подчеркивают: единственный способ защиты от кори – вакцинация.

Что с вакцинами? Как их приобрести?

– Если взрослые люди хотят привиться, то они могут приобрести вакцину за свои деньги. В больнице получить вакцину невозможно, потому что она распределена по детским поликлиникам, а потому приобрести ее можно в аптечных сетях. Для детей же вакцинирование происходит бесплатно, – поясняет Анна Лунева.

Между тем, ситуация накаляется: в инфекционной больнице для больных с корью пришлось даже перепрофилировать дополнительное отделение.

Как считают медики, для предотвращения эпидемии кори правительству стоит принять некоторые организационные меры, как у зарубежных коллег. Например, во Франции утвердили 11 обязательных вакцин, среди которых одна – от кори. Своим указом Президент Франции даже запретил принимать детей в школы, которые не получили прививки. В Италии и Германии действуют существенные штрафы, если дети до шести лет не получили необходимых прививок. В Австралии за привитого ребенка вообще выплачивают родителям социальное пособие.

Что же касается эпидемии гриппа, то пока с этим вопросом у нас «тихо». Впрочем, как заверили медики, особо «расслабляться» не стоит: грипп в Одессе ожидается уже в середине-конце января.