Фэнтези-сказка, да в ней намёк…

В феврале 2018 года в эфире «Нового» телеканала все мои дорогие читатели смогут ознакомиться с расширенной версией первого украинского фэнтези про супергероев «Сторожевая застава». Адаптированный для телевидения фильм станет длиннее (217 минут вместо 111 минут), наверное, по этой причине, а также следуя кинематографической моде, он превратится в телевизионный сериал из четырех серий.

Не сомневаюсь, что многие украинцы уже оценили достоинства этого приключенческого фильма во время премьерного показа 12 октября прошлого года и последующего проката в украинских кинотеатрах. Снятая по одноименной книге Владимира Рутковского (2001г.), эта лента претендует на звание лучшего приключенческого кино в Украине в 2017 году. Все СGI и VFX эффекты для фильма создавала украинская студия Postmodern, обладатель многих престижных мировых наград, многократный номинант на премию VES, аналога премии Оскар в сфере визуальных эффектов.

И, видимо в соответствии с этими серьёзными характеристиками, с 9 по 17 февраля 2018 года «Сторожевая застава» будет представлена на Европейском кинорынке EuropeanFilmMarket, который пройдет в рамках 66-го Берлинского международного кинофестиваля.

«Первое украиноязычное фэнтези с визуальными эффектами голливудского уровня»

Именно с такой претензией создатели «Сторожевой заставы» позиционируют своё творение – «первое украиноязычное фэнтези с визуальными эффектами голливудского уровня для семейной аудитории». На сегодняшний день «Сторожевая застава» стала самым дорогим фильмом в истории украинского кино с бюджетом 40 млн. грн. (менее 2-х млн. $), 18 из которых предоставило государство в рамках поддержки отечественного кино. В силу специфики жанра, львиная доля всех средств пошла на визуальные эффекты.

Фильм снят украинским режиссером. С участием украинских актеров. Полностью на украинском языке. Только половцы, которых сыграли актеры из Казахстана, в фильме говорили на казахском языке. Ну, и титры – русские. И финальная песня по давней голливудской традиции – на английском языке.

Главный музыкальный трек авторства Олега Михайлюты – «Фагота», солиста гурта ТНМК. Ему досталась одна из ролей – сторожевого башни.

Масштабная рекламная кампания «Сторожевой заставы» заслуживает отдельного упоминания. Размер вложений в промо-акции не афишировался, но по инсайдерской информации, он доходил до 10% бюджета всей ленты, то есть до 5 млн. грн. Мало какой украинский фильм может посоревноваться с таким количеством и качеством рекламы.

Помимо стандартных биллбордов и лайтбоксов, на киевской станции метро «Золотые Ворота» было проведено костюмированное представление, в ходе которого три былинных богатыря в полном обмундировании анонсировали перед народом будущую премьеру под саундтрек к фильму.

Также были выпущены футболки с постером фильма, а для любителей раритета – почтовые марки с былинными героями (одним из заявленных спонсоров ленты была «Укрпошта»).

Предпремьерный показ был разбит на две части. Первую, для представителей СМИ, совместили с экскурсией по съемочной площадке фильма. Второй показ проводился с большей помпезностью для именитых и статусных гостей, специально приглашенных на красную дорожку.

Пациент скорее жив, чем наоборот…

Даже не пытаясь оценивать фильм по общемировым стандартам лучших представителей жанра фэнтези и сказок, всё же приходится констатировать, что высокие оценки и хвалебные отзывы этому фильму обеспечил тот факт, что для современного возрождающегося украинского кинематографа фильм даже такого слабого уровня можно признать достижением. Тем более, что для Украины вообще нетипично снимать фильмы в подобном жанре.

Но, вспоминая размах рекламной компании и уровень заявленных претензий перед показом, хочется дать некоторую оценку 18 млн. грн., потраченным из наших с вами, дорогие мои читатели, карманов. Максимально примитивные сюжеты, топорные диалоги, гиперболизированные эмоции, отсутствие логики в действиях персонажей, картонные злодеи — видимо, режиссер считал, что так и снимается сказка, ведь иначе дети не поймут. Хотя мне кажется, что нашим детям после «Властелина кольца» и всяческих «Пиратов» фильм априори не мог понравиться – уж больно примитивен.

При этом я не касаюсь вопроса разрекламированных визуальных эффектов, которые, несмотря на свою слабость, не являются главной проблемой фильма.Ни копия великана из «300 спартанцев» с очевидными признаками синдрома Дауна, ни упоминаемый, но так и не появившийся в кадре подводный монстр (на которого, видимо, денег уже не хватило, или средства, как известно, были успешно освоены), ни маски персов из тех же многострадальных «300 спартанцев» на лицах половцев, ни айфон героя с бесконечной зарядкой батареи, ни множество других позаимствованных в Голливуде моментов – ничто из перечисленного не идёт ни в какое сравнение с самой большой проблемой фильма – игрой актеров. Она не просто слабая – это уровень школьной театральной постановки.

Так «фэнтези» или «зарождение национальной идеи»?

Двое сценаристов, Сашко Дерманский и Ярослав Войцешек, свое детище называют фэнтези. Само определение «фэнтези» освобождает от исторических неточностей, убеждены авторы. Однако фильм имеет больше исторических завихрений, чем фэнтезийных мотивов. По моему мнению, если это сказка, то на современный лад, да с политическими намёками.

По сюжету ленты, мальчик по имени Витя попадает во времена Киевской Руси, где он должен сразиться с армией половцев бок о бок с легендарными богатырями – Ильей, Добрыней и… Олешко (никаким не Алешей, и уж тем более не Поповичем, а именно Олешко).

Исходя из этой логики, непонятно тогда, почему Илья Муромец не стал в одночасье Ильком, и даже страшно подумать, какие метаморфозы могло претерпеть древнерусское имя Добрыня в этой связи. Авторы фильма не скрывают, что это попытка украинизировать трех богатырей, которые причастны к периоду Киевской Руси, но никак не Московскому царству. Что и обусловило заявление некоторых киношных критиков о том, что в фильме «заметны отклики зарождения самой национальной идеи, которая, в результате, пройдет сквозь века».

Образ Ильи Муромца также претерпел изменения, правда с другой, совершенно неожиданной стороны. Остаётся только гадать, было ли украинское военное ведомство в списке доноров фильма «Сторожевая застава», и связан ли с будущей премьерой первого украинского фэнтези о супергероях факт внесения Министерством обороны Украины в декабре 2016 года около полутора десятков правок в биографию былинного богатыря Ильи Муромца в Википедии, изменяющих, в частности, место его рождения и национальность.

Былинная версиягласит о том, что Илья Муромец происходит из деревни Карачарово, расположенной неподалеку от Мурома, Владимирской области. Однако теперь украинские исследователи утверждают, что богатырь родился недалеко от Киева – в Моровске (Моровийске) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.

Сюжеты былинного эпоса, связанные с Ильей Муромцем, так очерчивают его былинную биографию: детство с обездвиженными ногами, чудесное исцеление, первый подвиг (он помогает родителям корчевать поле), победа над Соловьем-разбойником, расчистка дороги до Киева, победа над царем Калиным, встреча со Святогором и некоторые другие. Большая часть этих сюжетов встречается в самых разных эпосах (от германских героических сказаний до узбекского «Алпамыша» и тюрко-монгольского «Джангара») и приурочена к именам других богатырей. То есть сюжеты о рождении и детстве, первом подвиге богатыря и другие, во-первых, повторяются в эпосах разных народов, во-вторых, встречаются далеко за пределами славянского мира. Это позволяет утверждать, что о реальной жизни Ильи Муромца мы ничего не знаем, а знаем только его былинную биографию. Историками сформировано мнение, что Илья Муромец скорее былинный, а не реальный персонаж.

Сюжеты, связанные с былинным Ильей Муромцем, приватизирует Православная церковь. В середине XVII века в ходе канонизации Киево-Печерских угодников монах Чобиток, принявший монашество в Киево-Печерской лавре и взявший имя Илия, был причислен к лику святых как преподобный Илья Муромец Печерский.

И хотя Илья Муромец – герой притягательный, в былинах он защитник отечества, в массовой культуре он символ воина, поэтому публично «прописать» его в Моровске, поменяв ему место рождения, очень похоже на изобретение эпоса для Украины. Такие вещи происходят, когда народ пытается обрести национальную идентичность, право на собственную историю через отождествление себя с героями древности, чаще всего эпическими, а не историческими.

Существует ли географическое место рождения Ильи Муромца, можно ли говорить о его принадлежности к русским или украинцам и, что самое главное, был ли он реальным историческим персонажем, пусть решают историки и исследователи. А вот Министерству обороны Украины, на мой взгляд, нужно заниматься вопросами героизма на совершенно реальных, а не былинных, полях сражений.

Рассказать самим себе и всему миру свою историю

Подводя итог, можно ещё раз констатировать, что первое украинское фэнтези скорее навевает скуку, нежели способствует формированию национальной гордости. Нам, прежде всего, надо смириться и принять тот факт, что мы не так хорошо играем в футбол, как остальные, что мы не так хорошо делаем машины, как другие страны, что мы, наконец, не так сильны в кинематографе, как хотелось бы. После осознания этого, успехи в различных областях нам гарантированы, ведь главное условие для развития — не быть лучше кого-то, а быть лучше себя вчерашнего. А «Сторожевая застава» намного лучше «вчерашнего» украинского фильма-триллера «Синевир».

Что касается продолжения киносаги, то авторы отмечают, что оно может быть. И хотя сборы киноленты очень скромны, в планах студии дальнейшие фильмы на историческую тематику. Среди них – про Анну Ярославну и экранизация «Захар Беркут» по Ивану Франко.

«Мы еще расскажем сами себе и всему миру свою историю!» – заявил сценарист фильма Ярослав Войцешек.

Другой вопрос – готовы ли мы, мои дорогие читатели, а заодно и зрители, услышать нашу с вами историю в их изложении и трактовке?