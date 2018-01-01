19 января мы вспоминаем великий церковный праздник, Крещение Господне в водах Иордана. Почти тридцать лет оставался Христос вдали от мира, в глухом селении, где, по слову евангелиста, Он «возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости» и никто, кроме Божией Матери, не был посвящен в Его Божественную тайну.

Непостижимый Бог — Творец вселенной. Достаточно взглянуть на звездное небо, чтобы ум буквально оцепенел от величия мироздания. И куда бы ни направили мы наш взор – на небо или на землю, на травинку или на человека – везде безграничная и непостижимая Божественная мудрость. Но людям всегда хотелось знать, что есть Бог, им всегда хотелось обрести Того, Кто создал мир и человека, и потому почти вся история мира – это история поисков Бога. Мы знаем, как в древности люди, желая представить себе Бога великого, создавшего мир, фантазировали, создавая неких идолов, иногда величественных, огромных, сделанных из золота и серебра. Людям казалось, что нужно сделать нечто значительное, прекрасное, чтобы хоть как-то отобразить их понимание Бога. И все это было тщетным, суетным, ложным и даже греховным.

Но вот пробил час. Громовой голос Крестителя прозвучал на берегах Иордана. Охваченный предчувствием близости Царства Божия, пророк звал народ к покаянию. Сотни людей стекались к реке, чтобы подготовить себя к встрече с Мессией. Перед пришествием Христа на землю, Иоанн Предтеча крестил людей в водах Иорданских и люди сходили в эти воды ветхими, а выходили новыми, обновленными покаянием, потому что грех человеческий омывался водою. Но затем на Иордан к Иоанну пришел Сам Господь Иисус Христос, чтобы погрузиться в воды Иордана – не для очищения от греха, но для того, чтобы освятить их, преобразить, наполнить жизнью. Иисус пришел на землю, чтобы взять на Себя грех мира: «Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни» (Ис. 53:4). И в воды Иорданские Он сошел, чтобы взять на Себя тяжесть греха и смерти и водную стихию вновь сделать стихией жизни.

С тех пор ежегодно мы освящаем воду, и вода эта становится великой святыней. Эта вода, в которой присутствует Сам Бог, освящает все, что ею окропляют и исцеляет многих от разных болезней. «Погрузившись в воды Иордана, - говорил святитель Амвросий Медиоланский, - Спаситель освятил воды бездны и ключи всех источников». В Евангелии описаны великое множество случаев исцеления при помощи воды. В купальню, называемую Вифезда, время от времени сходил ангел и «возмущал» воду; тот, кто первым входил в воду после «возмущения», выздоравливал (Ин. 5:2-9). Или когда Иисус увидел слепого от рождения, Он сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силоам» (Ин. 9:7); тот пошел, умылся и прозрел. Господь делает воду источником жизни, она действительно становится для нас живоносной, потому что Дух Божий присутствуя в ней соединяет нас с Самим Богом.

В день Богоявления каждый православный христианин несет домой сосуд со святой водой, бережно хранит ее как величайшую святыню. «Освященная вода, — как писал святитель Димитрий Херсонский, — имеет силы к освящению душ и телес всех, пользующихся ею». Она, приемлемая с верой и молитвой, врачует наши телесные болезни. Преподобный Амвросий Оптинский смертельно больному послал сосуд со святой водой — и неизлечимая болезнь к изумлению врачей отошла. Старец Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять продукты и саму пищу иорданской (крещенской) водой, которая, по его словам, «сама все освящает». Когда кто-нибудь сильно болел, старец Серафим благословлял принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час. Старец говорил, что сильнее лекарств, чем Причастие, святая вода и освященное масло, — нет.

Чин водоосвящения, который совершается в праздник Богоявления, называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господня, в котором Церковь видит не только таинственное омовение грехов, но и действительное освящение самого естества воды через погружение в нее Бога по плоти. Чин Великой Агиасмы совершается дважды — в сам день Богоявления, а также накануне, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Некоторые верующие ошибочно полагают, что вода, освященная в эти дни, различна. Но на самом деле в сочельник и в самый день праздника Крещения при освящении воды употребляется один чин. Еще святитель Иоанн Златоуст говорил, - что святая Богоявленская вода в продолжение многих лет остается нетленной, бывает свежа, чиста и приятна, как будто бы только минуту была почерпнута из живого источника. Вот чудо благодати Божией, которое и сейчас видит каждый!

Святую крещенскую воду принято употреблять натощак вместе с просфорой после утреннего молитвенного правила с особым благоговением как святыню. «Когда человек употребляет просфору и святую воду, — говорил затворник Георгий Задонский, — тогда не приближается к нему нечистый дух, душа и тело освящаются, мысли озаряются на угождение Богу, и человек бывает склонен к посту, молитве и ко всякой добродетели».

Праздник Крещения Господня называется также Богоявлением, потому что в момент Крещения Иисуса впервые в истории человечества все три Лица Святой Троицы были явлены людям. Господь Иисус Своею плотию погрузился в воду, Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, а голос Бога Отца говорил: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:13-17). В церковном уставе праздник Крещения Господня называется также днем Просвещения, потому что это не только праздник воды и Духа, но это и праздник Божественного света, который озаряет внутренние очи человека, просвещает его сердце и преображает все его естество. Это тот свет, который дает нам Господь в таинстве Святого Причащения, в других таинствах Церкви, а также и в освящении воды.

В день Богоявления Господня, как и в день Рождества Христова и на Пасху, в древней Церкви всегда крестили оглашенных. Оглашенные – это те, кто готовился к принятию Крещения, кто проходил особое назидание, преподаваемое епископом или пресвитерами, кто готовил себя умственно и духовно к принятию великого Таинства. Поэтому в богослужениях в дни, Рождества и Крещения присутствует напоминание о крещении оглашенных, мы поем дивный гимн: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся». Это удивительные слова: все, кто во Христа крестился, во Христа облеклись. С одной стороны, это молитва, великая просьба к Богу, чтобы каждому крещеному человеку была дарована сила облечься во Христа, то есть принять то, чему мы научены; принять мысли Бога о нас, Его волю, Его силу, Его благодать. Мы просим Господа, но, с другой стороны, эти слова звучат и как призыв ко всем нам, крещеным людям, и как укор всем нам, потому что каждый может спросить себя: «Я был крещен, – а облекся ли я во Христа? Принял ли я Его мысли, Его волю, Его чувства? Открываю ли я свое сердце для принятия Его благодати?»

Сегодня великий день. Он напоминает всем нам о Таинстве нашего собственного Крещения, призывая каждого из нас принять это Таинство не как некий обычай, а как великую тайну нашего спасения, и вместе с Крещением облечься во Христа. Это облечение не происходит мгновенно — так, чтобы человек вышел из вод Крещения и сразу облекся во Христа. Это есть задание на всю человеческую жизнь, и до самого последнего дыхания каждый из нас должен повторять эти дивные слова: «Я во Христа крестился, я во Христа облекаюсь». Пусть же праздник Богоявления обновит в нас силы сохранять верность Спасителю, с Которым мы соединились, Которого мы приняли в сердце через Таинство Крещения и Которому мы должны быть верны всегда.