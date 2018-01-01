Для борьбы со снегом мобилизована почти вся коммунальная спецтехника

А как было отмечено сегодня на заседании специального городского штаба по борьбе с последствиями непогоды, для борьбы со снежными заносами на улицы были заблаговременно выведены восемьдесят пять единиц техники.

Работы начались еще с часа ночи.

Техника, сведенная в колоны по пять машин, всю ночь очищала городские улицы и просыпала проезжую часть песчано-солевой смесью.

В результате, по информации коммунальщиков, к 9 часам утра большая часть дорог находилась в проезжаемом состоянии. Работы по борьбе со снегом продолжаются.

Отметим, однако, что, несмотря на заверения коммунальщиков, на многих дорогах возникли транспортные заторы.

Особенно длинные «пробки» отмечены на Пересыпи, на Объездной трассе, Среднефонтанской, а также в центральной части города - на Ришельевской.