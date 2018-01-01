Несмотря на снег и буран, одесский аэропорт продолжает работать

Как сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе аэропорта, спецтехника расчищает полосу и аэропорт продолжает принимать самолеты. Так, с утра сели авиалайнеры из Тель-Авива, Стамбула и Шарм-аль-Шейха.

Правда, некоторые самолеты все же отказались от посадки и вернулись обратно. Именно так поступил один борт из аэропорта Жуляны.

Однако, как особо отметили в пресс-службе аэропорта, причиной стал не снегопад, а боковой ветер, что объясняется особенностями данного авиалайнера. «Даже если бы снега не было, этот борт все равно бы не стал садиться!»

Напомним, что решение о посадке принимает экипаж авиалайнера и руководство авиакомпании.