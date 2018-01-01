В Затоке сгорела еще одна турбаза

По информации ГСЧС, пожар произошел накануне вечером на территории базы «Кемпинг-Каралино». Когда на место прибыли пожарные экипажи, площадь возгорания составляла более двухсот пятидесяти квадратных метров.

Борьба с огнем продолжалась более двух часов. В ней участвовало пять единиц техники и тридцать человек личного состава.

Поскольку база не функционировала, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

По имеющейся информации, основной версией является «занесение очага возгорания из вне». Другими словами, преднамеренный поджог.

Отметим, что это далеко не первый подобный случай в Затоке. По мнению экспертов, таким образом такими методами «заинтересованные структуры» пытаются прибрать к рукам участки земли на побережье.