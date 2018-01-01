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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Первый снегопад –первый рекорд

Категория: Новости


Первый снегопад –первый рекорд

   Высота снежного покрова в Одессе накануне составила 17 сантиметров. Это – абсолютный рекорд по региону. Как было отмечено в ходе заседания областного штаба по ЧС, в среднем про области высота снежного покрова доходила до 10 сантиметров. Несмотря на налипания снега на провода и ветки деревьев, а так же порывов ветра, случаев обрыва линий электропередач до вечера не было.

Однако уже с 17 сентября ожидается ухудшение погодных условий – сильные осадки в виде мокрого снега, дождя и порывы штормового ветра. Пик же непогоды ожидается 18 января. Кстати, именно на этот день губернатор Максим Степанов назначил презентацию приоритетов на 2018 год.



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