Первый снегопад –первый рекорд

Высота снежного покрова в Одессе накануне составила 17 сантиметров. Это – абсолютный рекорд по региону. Как было отмечено в ходе заседания областного штаба по ЧС, в среднем про области высота снежного покрова доходила до 10 сантиметров. Несмотря на налипания снега на провода и ветки деревьев, а так же порывов ветра, случаев обрыва линий электропередач до вечера не было.

Однако уже с 17 сентября ожидается ухудшение погодных условий – сильные осадки в виде мокрого снега, дождя и порывы штормового ветра. Пик же непогоды ожидается 18 января. Кстати, именно на этот день губернатор Максим Степанов назначил презентацию приоритетов на 2018 год.