Три четверти проектов общественного бюджета прошлого года успешно реализованы.

Об этом на совещании в горсовете сообщил первый вице-мэр Анатолий Орловский. По его словам, наглядный пример тому- проект «Сказочный пруд», реализованный в парке Победы в самом начале наступившего года. По словам чиновника, «…одесситы и гости города просто восхищены увиденным!» По их мнению , название проекта как нельзя лучше соответствует содержанию. Поскольку, побывав в парке, буквально окунулись в сказку! Напомним, что проект стоил городскому бюджету около 4,7 миллионов гривен.