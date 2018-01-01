Одесским тепловикам снова придется просить вспомоществования из городского бюджета

По итогам года долг перед КП «Теплоснабжение города Одессы» перевалил за сто миллионов гривен. Об этом рассказала директор департамента финансов Светлана Бедрега. По ее словам, это стало следствием того, что государственный бюджет недодал городу почти половину суммы обещанной жилищно-коммунальной субсидии. Общая сумма недоплаты составила двести сорок два миллиона гривен. Из которых сто миллионов зависло в виде долга перед тепловиками.

Напомним, что в конце прошлого года тепловики уже получили от горсовета помощь в размере восьмидесяти пяти миллионов гривен.