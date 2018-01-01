Еще одна смерть от кори

С 2017 года из-за кори умерло 7 человек, из них - 4 детей. Министерство здравоохранения Украины призывает внимательно следить за своим здоровьем и вакцинироваться против заболевания:

«Стало известно о еще одной смерти от кори. В Одессе умер взрослый человек. Это 30-летняя женщина. Мы продолжаем усиленные меры по вакцинации против этого опасного заболевания и призываем каждого внимательно следить за своим здоровьем.Вы можете уже болеть корью, но не знать об этом: инкубационный период кори, когда симптомы еще не проявляются, составляет 6-21 дней.

Далее начинается период заболевания с такими симптомами:

высокая температура,

головная боль,

насморк,

сухой кашель,

увеличение лимфоузлов,

воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения),

понос и рвота.

На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до 4 недель и более.

Корь имеет серьезные осложнения: заболевания может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспаления мозга - энцефалита, других серьезных осложнений, а также к инвалидности и смерти.

Корью болеют не только дети, но и взрослые: под угрозой все, кто не имеет прививки. В случае контакта с больным корью немедленно обратитесь к врачу.

Специфического лечения от кори нет, но вы можете предупредить заболевание. Единственный надежный способ защититься от кори - вакцинация. 2 дозы вакцины защищают от кори. Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, обратитесь в медицинское учреждение и получите бесплатное прививки как можно быстрее. Для взрослых: если вы не были вакцинированы против кори, вам также рекомендуется сделать прививки. Это можно сделать в частных клиниках», - сообщает пресс-служба.