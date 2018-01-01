Иностранцу подозреваемому в убийстве одесского боксера продлили арест

Вчера, 16 января, Малиновский райсуд Одессы продлил меру пресечения Бабеку Дамир-оглы Гасанову, подозреваемому в убийстве мастера спорта Украины по кикбоксингу и тайскому боксу Сергея Лащенко. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Сторона обвинения заявила, что оснований для изменения меры пресечения Гасанову нет и настаивала на продолжении ареста.

Необходимость содержания подозреваемого под стражей прокурор обосновал рисками, среди которых — укрытие от следствия и влияние на участников дела. В свою очередь сам Гасанов и его адвокат отрицали необходимость продления сроков ареста.

Суд принял решение оставить подозреваемого в СИЗО еще на 60 суток. Следующее заседание назначили на 9 февраля.

Отметим, Гасанову до сих пор не нашли переводчика — подозреваемый заявляет, что говорит только на азербайджанском языке и не понимает ни русский, ни украинский. Коллегия судей решила направить письмо в Государственную Миграционную службу Украины для содействия в предоставлении переводчика в судебном заседании.

Напомним, Бабек Дамир-оглы Гасанов обвиняется по ч.2 ст 115 — умышленное убийство. Ему грозит пожизненное заключение. Убийство боксера Сергея Лащенко произошло ночью 8 апреля 2015-го года. Подозрение в совершении преступления пало на тогда 24-летнего азербайджанца Бабек Дамир-оглы Гасанова, которому удалось скрыться от правоохранителей. Больше года он скрывался от правосудия и был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории РФ, откуда экстрадировали в Одессу. В феврале 2017 по ходатайству прокуратуры Приморским районным судом Одессы подозреваемый взят под стражу. На первое заседание по делу убийства пришел Василий Ломаченко, который попросил президента Украины Петра Порошенко проявить участие в расследовании.

Прокуратура направила обвинительный акт в Малиновский районный суд в отношении Гасанова в мае, однако из-за постоянного переноса рассмотрение дела по сути до сих пор не началось.