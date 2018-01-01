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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Пенсионеры-силовики пикетировали Одесскую облгосадминистрацию с требованием пересчёта пенсий (ФОТО)

Категория: Новости

Пенсионеры-силовики пикетировали Одесскую облгосадминистрацию с требованием пересчёта пенсий (ФОТО)

   Сегодня под зданием ОГА собралось около сотни пожилых мужчин. Раньше они работали в силовых структурах.Пенсионеры жалуются на то, что им не подняли пенсию, как другим категориям граждан Украины. По словам протестующих, у них пенсия осталась на уровне 1300 – 1600 гривен. В обладминистрации пенсионерам пообещали, что будут звонить в Киев.

Ранее ветераны силовых структур Татарбунарского района в селе Спасское целый час блокировали движение по трассе Одесса-Рени. Они тоже требовали увеличить им пенсии.

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Пенсионеры-силовики пикетировали Одесскую облгосадминистрацию с требованием пересчёта пенсий (ФОТО)
Пенсионеры-силовики пикетировали Одесскую облгосадминистрацию с требованием пересчёта пенсий (ФОТО)
Пенсионеры-силовики пикетировали Одесскую облгосадминистрацию с требованием пересчёта пенсий (ФОТО)
Пенсионеры-силовики пикетировали Одесскую облгосадминистрацию с требованием пересчёта пенсий (ФОТО)
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Источник: OBLVESTI



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