Пенсионеры-силовики пикетировали Одесскую облгосадминистрацию с требованием пересчёта пенсий (ФОТО)

Сегодня под зданием ОГА собралось около сотни пожилых мужчин. Раньше они работали в силовых структурах.Пенсионеры жалуются на то, что им не подняли пенсию, как другим категориям граждан Украины. По словам протестующих, у них пенсия осталась на уровне 1300 – 1600 гривен. В обладминистрации пенсионерам пообещали, что будут звонить в Киев.

Ранее ветераны силовых структур Татарбунарского района в селе Спасское целый час блокировали движение по трассе Одесса-Рени. Они тоже требовали увеличить им пенсии.