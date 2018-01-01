Еще одна ОТГ появится в Одесской области

Эксперты Одесского Центра развития местного самоуправления, созданного при поддержке Программы «U-LEAD с Европой» и Минрегиона Украины, 11 января провели семинар в поселке городского типа Захаровка на тему: «Процедуры проведения добровольного объединения в Захаровскую ОТГ с учетом финансовой и иной состоятельности громады». В

Решение инициировать добровольное объединение Захаровской поселковой территориальной громады с территориальными общинами сел, поселков Захаровского района Одесской области в составе Захаровского поселкового совета, а также Васильевского, Йосиповского, Новозарецкого, Павловского, Войничевского, Карабановского, Марьяновского, Ониловского, Перехрестовского сельских советов было принято еще в декабре 2017 года.

«Сейчас в Украине функционируют 698 объединенных громад, в Одесской области – 25, а это около четверти от всех громад, которые планируется создать в области. Те, кто прошел процесс объединения ранее, уже может подвести промежуточные итоги работы и рассказать как о существенном росте собственных доходов бюджетов, так и о десятках реализованных проектов. Напомню, что Центризбирком назначает первые выборы в ОТГ в апреле и октябре, также выборы возможны в декабре. Поэтому если вы положительно решите вопрос о создании ОТГ, то должны иметь в виду эти сроки», - рассказала эксперт по вопросам децентрализации Одесского ЦРМС Оксана Гуненкова.

Кроме того, перед участниками мероприятия выступил председатель Затишанской ОТГ Геннадий Топольницкий. Эта громада была создана первой на территории Захаровского района в конце 2016 года, и недавно она отметила первую годовщину.

«В состав нашей объединенной территориальной громады вошли 13 населенных пунктов, в которых проживают более пяти тысяч человек. За год работы нам удалось реализовать множество разнообразных проектов, в частности ремонт дорог и водопроводов, установке уличного освещения, закуплено оборудование для школ и тому подобное. Впереди – немало масштабных проектов, поэтому могу сказать, что решать вопрос объединения – вам, но и затягивать с этим не следует, ведь можете потерять те возможности, которые мы уже успели использовать и пойти дальше вперед», - отметил глава громады.