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  • Дата: Сегодня, 15:14
Сегодня, 15:14

Кабинет министров утвердил финансовый план Государственного предприятия «Одесский морской торговый порт»

Категория: Новости

Кабинет министров утвердил финансовый план Государственного предприятия «Одесский морской торговый порт»

   Кабинет министров утвердил финансовый план Государственного предприятия «Одесский морской торговый порт».Согласно тексту документа, прогнозный объем чистого дохода предприятия на 2018 год составляет 323,6 млн грн, валовая прибыль — 95,6 млн грн, чистая прибыль — 119,3 млн грн. Показатель EBITDA запланирован на уровне 167,5 млн грн, рентабельность EBITDA — 51,8%.

Планируется, что предприятие в 2018 году уплатит налоги и сборы на сумму 299 млн грн. Капитальные инвестиции предприятие планирует в 2018 году в объеме 73,8 млн грн. Рентабельность деятельности предприятия предполагается на уровне 37%.

ГП «Одесский морской торговый порт» является одним из стивидоров Одесского морского порта, однако фактически перегрузочной деятельности не ведет. Согласно реестру АМПУ, в порту работают также ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой терминал» и другие портовые операторы.

В начале января 2018 года и. о. председателя ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Райвис Вецкаганс сообщил, что Министерство инфраструктуры планирует рассмотреть вопрос объединения ГП «Одесский морской торговый порт» и Одесского филиала АМПУ. «ГП «ОМТП» не переваливает грузы. Самая большая доходная часть МТП — это буксирный бизнес, но и в этом есть определенные нюансы, потому как в Одессе работают частные буксирные компании. Я вижу один из вариантов дальнейшего реформирования — присоединить ГП «ОМТП» к нашему филиалу, основываясь на функции обслуживания стратегической инфраструктуры: причалы, наземная инфраструктура», — отметил Вецкаганс.


Источник: Порты Украины



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