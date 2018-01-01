Кабинет министров утвердил финансовый план Государственного предприятия «Одесский морской торговый порт».Согласно тексту документа, прогнозный объем чистого дохода предприятия на 2018 год составляет 323,6 млн грн, валовая прибыль — 95,6 млн грн, чистая прибыль — 119,3 млн грн. Показатель EBITDA запланирован на уровне 167,5 млн грн, рентабельность EBITDA — 51,8%.

Планируется, что предприятие в 2018 году уплатит налоги и сборы на сумму 299 млн грн. Капитальные инвестиции предприятие планирует в 2018 году в объеме 73,8 млн грн. Рентабельность деятельности предприятия предполагается на уровне 37%.

ГП «Одесский морской торговый порт» является одним из стивидоров Одесского морского порта, однако фактически перегрузочной деятельности не ведет. Согласно реестру АМПУ, в порту работают также ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой терминал» и другие портовые операторы.

В начале января 2018 года и. о. председателя ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Райвис Вецкаганс сообщил, что Министерство инфраструктуры планирует рассмотреть вопрос объединения ГП «Одесский морской торговый порт» и Одесского филиала АМПУ. «ГП «ОМТП» не переваливает грузы. Самая большая доходная часть МТП — это буксирный бизнес, но и в этом есть определенные нюансы, потому как в Одессе работают частные буксирные компании. Я вижу один из вариантов дальнейшего реформирования — присоединить ГП «ОМТП» к нашему филиалу, основываясь на функции обслуживания стратегической инфраструктуры: причалы, наземная инфраструктура», — отметил Вецкаганс.