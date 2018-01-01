Крещение Господне: Расписание транспорта и адреса пляжей для купаний

В день православного праздника Крещения Господня на пляжах Одессы проведут традиционные Крещенские купания.

C 23:00 18 января до 01:00 19 января 2018 года Крещенские купания пройдут по адресам:

- пляж «Золотой берег» (16-я ст. Большого Фонтана);

- пляж «Ланжерон»,

- пляж «Лузановка».

В связи с проведением праздника будет организована работа городских маршрутов общего пользования с 22:30 час 18 января до 01:00 час 19 января 2018 г.:

Трамвайных маршрутов:

№1 – 2 ед. по маршруту «Лузановка – ул. Паустовского»,

№6 – 2 ед.,

№18 – 4 ед.,

№28 – 2 ед.

Троллейбусных маршрутов:

№2 – 2 ед.,

№3 – 2 ед.

Автобусных маршрутов:

№242 – 8 ед. по маршруту «ул. Паустовского – 7-я Пересыпская»,

№215 – 8 ед. по маршруту «16 ст. Б. Фонтана – пл. Толбухина.



Для предотвращения несчастных случаев во время крещенских купаний спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать следующие правила:

- купаться можно только в установленных местах, приспособленных для входа в воду, в присутствии представителей службы спасения и медицинских работников;

- желательно иметь с собой одеяло, коврик, которые можно подстелить под ноги;

- охлаждаться необходимо постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем раздеться по пояс. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку, а только потом заходить в воду.

- к месту купания необходимо подходить в удобной, нескользящей обуви, которая легко снимается, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчива;

- погружаться в холодную воду лучше всего по шею, чтобы не намочить голову, это позволит избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и общего переохлаждения организма. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут. Окунаться в воду надо быстро и немедленно выходить, плавать не рекомендуется;

- если с вами ребенок, обязательно следите за ним во время его погружения в воду. Ребенок, испугавшись, может легко забыть, что он умеет плавать;

- после купания (погружения) быстро разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Одежда должна быть удобной, не тесной, которую можно легко и быстро надеть. Желательно перейти в теплое помещение (палатку);

- во избежание переохлаждения необходимо выпить горячий чай из заранее подготовленного термоса.

Категорически запрещено употребление алкогольных напитков перед окунанием!

Алкоголь способствует быстрому переохлаждению и дает лишнюю нагрузку на сердце!

Главные опасности во время зимних купаний: сердечный приступ из-за спазма сосудов, судороги, быстрое развитие пневмонии. Поэтому людям, страдающим сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, категорически запрещается погружаться в воду (прорубь).

Также категорически запрещено нырять в ледяную воду при:

- гипертонии в период обострения;

- нарушениях мозгового кровообращения;

- эпилепсии;

- склонности к судорогам;

- воспалениях почек и бронхо-легочной системы;

- заболеваниях щитовидной железы;

- инфекционных болезнях.

Одесские спасатели настоятельно просят не пренебрегать

основными правилами безопасного купания в холодной воде.