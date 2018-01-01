Крещение Господне: Расписание транспорта и адреса пляжей для купаний

В день православного праздника Крещения Господня на пляжах Одессы проведут традиционные Крещенские купания.
C 23:00 18 января до 01:00 19 января 2018 года Крещенские купания пройдут по адресам:
- пляж «Золотой берег» (16-я ст. Большого Фонтана);
- пляж «Ланжерон»,
- пляж «Лузановка».
В связи с проведением праздника будет организована работа городских маршрутов общего пользования с 22:30 час 18 января до 01:00 час 19 января 2018 г.:
Трамвайных маршрутов:
№1 – 2 ед. по маршруту «Лузановка – ул. Паустовского»,
№6 – 2 ед.,
№18 – 4 ед.,
№28 – 2 ед.
Троллейбусных маршрутов:
№2 – 2 ед.,
№3 – 2 ед.
Автобусных маршрутов:
№242 – 8 ед. по маршруту «ул. Паустовского – 7-я Пересыпская»,
№215 – 8 ед. по маршруту «16 ст. Б. Фонтана – пл. Толбухина.
Для предотвращения несчастных случаев во время крещенских купаний спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать следующие правила:
- купаться можно только в установленных местах, приспособленных для входа в воду, в присутствии представителей службы спасения и медицинских работников;
- желательно иметь с собой одеяло, коврик, которые можно подстелить под ноги;
- охлаждаться необходимо постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем раздеться по пояс. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку, а только потом заходить в воду.
- к месту купания необходимо подходить в удобной, нескользящей обуви, которая легко снимается, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчива;
- погружаться в холодную воду лучше всего по шею, чтобы не намочить голову, это позволит избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и общего переохлаждения организма. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут. Окунаться в воду надо быстро и немедленно выходить, плавать не рекомендуется;
- если с вами ребенок, обязательно следите за ним во время его погружения в воду. Ребенок, испугавшись, может легко забыть, что он умеет плавать;
- после купания (погружения) быстро разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Одежда должна быть удобной, не тесной, которую можно легко и быстро надеть. Желательно перейти в теплое помещение (палатку);
- во избежание переохлаждения необходимо выпить горячий чай из заранее подготовленного термоса.
Категорически запрещено употребление алкогольных напитков перед окунанием!
Алкоголь способствует быстрому переохлаждению и дает лишнюю нагрузку на сердце!
Главные опасности во время зимних купаний: сердечный приступ из-за спазма сосудов, судороги, быстрое развитие пневмонии. Поэтому людям, страдающим сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, категорически запрещается погружаться в воду (прорубь).
Также категорически запрещено нырять в ледяную воду при:
- гипертонии в период обострения;
- нарушениях мозгового кровообращения;
- эпилепсии;
- склонности к судорогам;
- воспалениях почек и бронхо-легочной системы;
- заболеваниях щитовидной железы;
- инфекционных болезнях.
Одесские спасатели настоятельно просят не пренебрегать
основными правилами безопасного купания в холодной воде.