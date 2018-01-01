Умер Антонин Тилле, отдавший Одесскому зоопарку 30 лет

12 января 2018 года на 67-ом году ушел из жизни бывший директор Одесского зоопарка, посвятивший ему более 30 лет, Антонин Тилле. Биолог не только по образованию, но и по своему призванию, человек неуемной энергии, Антонин Тилле умел сплотить коллектив и зажечь его общей идеей.

Антонин Тилле родился 12 августа 1951 года в городе Пльзень, Чехия. В 1966 году поступил в училище лесного хозяйства, а после первого года обучения в числе лучших учеников училища поступил в техникум лесного хозяйства (в Чехии), который окончил в 1971 году. Позже учился в Одесском государственном университете на биологическом факультете, который успешно закончил в 1976 году. Активно участвовал в работе научно-студенческого общества факультета, а последние два года обучения возглавлял его. В 1976 году его дипломная работа была отмечена первой премией на конкурсе научных студенческих работ Украины. В 1981 году окончил аспирантуру на биологическом факультете Одесского университета и защитил кандидатскую диссертацию.

Любовь к природе и желание реализовать ее не только на бумаге, но и в деле, привели Антонина Тилле в Одесский зоопарк. В 1983 году он занял должность заместителя директора зоопарка, а летом 1987 года стал первым директором зоопарка, выбранным по итогам общегородского конкурса.

С его приходом в зоопарке начались первые масштабные реконструкции за последние десятилетия: был открыт акватеррариум, реконструированы все инженерные сети зоопарка, благоустроена зеленая зона, заново построен административный корпус и центральный вход в зоопарк, закончена реконструкция слоновника, летних вольеров копытных, построен виварий. Зоопарк впервые начал проводить полевые экспедиции по изучению редких и исчезающих видов животных нашего региона.

По инициативе Антонин Тилле в начале 90-х годов был создан первый и единственный на то время в Украине питомник по содержанию и разведению хищных птиц и сов, который успешно функционирует по настоящее время.

Антонин Тилле был не только инициатором многих проектов, но и их активным организатором и участником. Именно за эти качества в 1993 году он признан лауреатом конкурса «Люди дела» газеты «Вечерняя Одесса», учрежденного первым редактором «Вечерки» Борисом Деревянко.

В августе 2011 года Антонин Тилле был награжден Почетным знаком отличия Одесского городского головы «Благодарность» за многолетний добросовестный труд, высокие трудовые достижения, а также по случаю 60-летнего юбилея со дня рождения.

Антонин Тилле активно участвовал в жизни города: был членом экологического клуба газеты «Вечерняя Одесса», президентом «Социально-экологического союза», членом «Общественного совета» при Областном управлении экологии, членом президиума областного совета «Украинского общества охраны природы», членом «Научно-технического совета» при Главном управлении заповедных дел Министерства охраны природы. И на этом поприще его деятельность была отмечена многочисленными дипломами и благодарностями.



Антонин Тилле был целеустремленным, невероятно жизнелюбивым, творческим и добрым человеком. Таким он навсегда останется в памяти и сердцах коллег и всех, кто его знал и работал с ним.