В Одессе пьяный экипаж скорой помощи не оказал медицинской помощи больному и подрался с полицейскими. Пациент умер

Как сообщает в соцсетях советник начальника ГУНП Руслан Форостяк, около 21 часа прохожие обратили внимание патрульных полицейских на то, что в районе железнодорожного вокзала ходит раздетый мужчина, явно находящийся в неадекватном состоянии. Экипаж вызвал скорую помощь , дождался ее прибытия, разъяснил водителю, куда нужно подъехать и вернулся к своим обязанностям. Однако, когда в течении двадцати минут из кареты «скорой помощи никто так и не вышел, полицейские решили разобраться в ситуации. К тому времени человек, нуждающийся в помощи, уже был при смерти. Когда экипаж скорой помощи все же вышел из машины, полицейские обратили внимание на то, что от врача и фельдшера «несет» спиртным, и вони ведут себя явно неадекватно. В ответ на замечания медик чуть не набросились с кулаками на полицейских. К этому времени человек, к которому вызывали Скорую, уже скончался. В результате бригада скорой помощи была задержана, а на место вызвана следственно- оперативная группа. После принудительного осмотра выяснилось, что врач и фельдшер действительно находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водитель же был трезв.

По имеющимся данным, по факту происшедшего составлены сразу четыре административных протокола. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «неоказания помощи человеку, находящемуся в беспомощном состоянии». Что же касается реакции медицинского сообщества, то Руслан Форостяк сообщает, что «…буквально только что получил оценку инцидента со стороны медиков «Скорой помощи», которые решительно осуждают поведение своих коллег! Надеюсь, что искренне!»