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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

За минувшие сутки в Одессе в травмпункты обратились более ста человек.

Категория: Новости


За минувшие сутки в Одессе в травмпункты обратились более ста человек.

   По информации медиков, только за один вчерашний день в травмпункты города обратились сто три человека. И это более, чем в пять раз превышает обычные показатели. Из числа обратившихся одиннадцать человек были госпитализированы. Что же касается ситуации на дорогах, то, несмотря на заявления областного руководства по поводу проезжаемости дорог, только в непосредственной близости от города – на Хаджибейской дороге в сугробе застряли сразу четыре грузовика- «ДАФ», Рено», Ман» и «Сканиа». Всех застрявших пришлось вытаскивать спасателям.
Всего же, по данным ГСЧС, спасатели извлекли из снежных заторов десять автомобилей.



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