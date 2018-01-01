За минувшие сутки в Одессе в травмпункты обратились более ста человек.

По информации медиков, только за один вчерашний день в травмпункты города обратились сто три человека. И это более, чем в пять раз превышает обычные показатели. Из числа обратившихся одиннадцать человек были госпитализированы. Что же касается ситуации на дорогах, то, несмотря на заявления областного руководства по поводу проезжаемости дорог, только в непосредственной близости от города – на Хаджибейской дороге в сугробе застряли сразу четыре грузовика- «ДАФ», Рено», Ман» и «Сканиа». Всех застрявших пришлось вытаскивать спасателям.

Всего же, по данным ГСЧС, спасатели извлекли из снежных заторов десять автомобилей.