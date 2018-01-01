Коммунальные службы города готовятся к «испытанию на прочность»

Коммунальные службы Одессы в целом успешно справились с последствиями непогоды, которая накануне накрыла Одессы. Об этом сообщил на заседании штаба по борьбе с ЧС первый вице-мэр Анатолий Орловский. Однако, похоже, самые серьезные испытания ожидают коммунальщиков завтра.

Согласно прогнозу синоптиков, весь Одесский регион накроет мощный циклон. Ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и дождя, с налипанием на ветки деревьев и провода, а так же порывы шквалистого ветра. Поэтому, все предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, переведены на усиленный режим работы. По словам Анатолия Орловского , это касается ,прежде всего предприятий «Горсвет» «Горзеелентрест», «Одессагаз», «Инфоксводоканал», «Одессаоблэнерго». Нужно быть готовыми к обрывам электропроводов и обрушениям деревьев, и другим чрезвычайным происшествиям!» -отметил вице-мэр.