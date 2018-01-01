Обсуждение детального плана территории состоится с 18 января по 2 февраля

Управление архитектуры и градостроительства сообщает о проведении общественных слушаний по проекту изменений к Детальному плану территории в границах улиц Посмитного, Фонтанской дороги, Педагогического переулка, Тенистой в г. Одессе. Проект ДПТ разработан на основании решения Одесского городского совета от 08.11.2017 г. № 2598-VII.

В соответствии с указанным решением заказчиком на разработку градостроительной документации определено управление архитектуры и градостроительства Одесского городского совета, инвестором – ООО «Будстрой». Проектная организация – ЧП «Ретроград».

На разрабатываемой территории в границах улиц: Посмитного, Фонтанской дороги, Педагогического переулка, Тенистой планируется размещение:

- 2-секционного 8-12-15-этажного жилого комплекса со встроенными помещениями общественного назначения и 2-этажным спортивно-оздоровительным комплексом;

- 16-этажного жилого комплекса со встроенными помещениями общественного назначения и 3-этажным паркингом на 240 машиномест;

- двух отдельно стоящих 16-этажных жилых дома;

- 24-этажного жилого комплекса со встроенными помещениями общественного назначения и детским дошкольным учреждением;

- 7-этажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом.

Материалы ДПТ будут представлены с 18 января по 02 февраля 2018 года в холле Приморской районной администрации по адресу: г. Одесса, ул. Канатная, 134 и в электронном виде на официальном сайте Одесского городского совета www.omr.gov.ua.

В соответствии с Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности» предложения и замечания по градостроительной документации могут подавать:

- совершеннолетние дееспособные физические лица, проживающие на проектируемой территории;

- юридические лица, объекты, недвижимости которых расположены в границах рассматриваемой территории;

- собственники и пользователи земельных участков, расположенных на проектируемой территории и на смежных с ней участках;

- представители органов самоорганизации населения, деятельность которых распространяется на рассматриваемую территорию;

- народные депутаты Украины, депутаты Одесского городского совета. Предложения общественности должны быть обоснованы в рамках соответствующих законодательных и нормативно-правовых актов, строительных норм, государственных стандартов и правил и предоставляться в сроки, определенные для проведения процедуры общественных слушаний.

Предложения и замечания, не отвечающие вышеперечисленным требованиям, или поданные после установленного срока, остаются без рассмотрения.

Ответственный за организацию слушаний – начальник отдела генерального плана управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета М. Оленина.

С предложениями и замечаниями по указанному ДПТ можно обращаться по адресам:

- г. Одесса, ул. Гоголя, 10, управление архитектуры и градостроительства, тел. 723-07-35, 723-04-02;

- г. Одесса, ул. Ольгиевская, 17, оф. 15, ЧП «Ретроград».

Ознакомиться с указанной градостроительной документацией и подать свои предложения и замечания можно до 2 февраля 2018 года.