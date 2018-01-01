Евровидение -2018. Кто из одесситов прошел отборочный тур

Вчера, 16 января, подошел к завершению первый этап отборочного тура Евровидение-2018, позволивший выбрать участников, сражающихся за право представлять Украину в Португалии (Лиссабоне). В список полуфиналистов вошел одессит MELOVIN (Костя Бочаров), решивший взять реванш в этом году после прошлогоднего Нацотбора. Все фанаты смогут увидеть Меловина на телеэкранах 10 февраля в прямом эфире. Всего отобрано 18 исполнителей.

Из Одессы представлены несколько ярких и талантливых вокалистов, обладающих харизмой, самодостаточной внешностью, запоминающейся и легко узнаваемой манерой исполнения. Этого набора качеств вполне достаточно для достойного представления своего города и страны в целом на столь популярном международном музыкальном конкурсе, как Eurovision-2018. Кроме MELOVIN'а, победителя талант-шоу X-Factor, финалиста прошлогоднего отборочного тура Eurovision-2017, будут еще участники из Одессы - джазовое трио Julinoza (Юлия Запорожец), известное в Украине благодаря активной деятельности по проведению арт-фестивалей.