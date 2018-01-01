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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Пьяные работники «Скорой помощи», из-за бездействия которых погиб человек возле железнодорожного вокзала, уволены

Категория: Новости


   Об увольнении врача и фельдшера бригады «Скорой помощи», которые прибыли в нетрезвом состоянии на вызов, не оказали помощи находящемуся в тяжелом состоянии человеку и устроили потасовку с полицией, рассказал директор департамента здравоохранения области Вячеслвав Полясный. По его словам, они уволены по статье, связанной с нахождением в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Однако отделаться только этим, виновникам буквально взорвавшего накануне соцсети и СМИ события, очевидно, не удастся.

По информации из ГУНП, уже начато производство по статье «неоказание помощи человеку, находящемуся в беспомощном состоянии». Более того, по неофициальной информации, рассматривается возможность так же предъявления обвинения в убийстве.



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