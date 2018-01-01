Депутаты одобрили строительство жилого монстра на Черемушках

Члены земельной комиссии горсовета дали добро на выделение территории площадью в гектар для масштабного жилищного строительства. Участок расположен в районе улиц Филатова, Ивана и Юрия Лип, Космонавтов и Героев Крут. Там планируется строительство гигантского высотного жилого дома рассчитанного на семь секций высотой до двадцати четырех этажей. Кроме того, там собираются построить паркинг, рассчитанный более, чем на двести машиномест.

Отметим, что это будет самый крупный подобный проект на Черемушках и один из крупнейших в городе. Правда, последнее слово по этому поводу еще предстоит сказать сессии горсовета, которая запланирована на 31 января.