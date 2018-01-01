Огораживание проезжей части Новощепного Ряда будет завершено до конца недели

Об этом сообщил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько. По его словам, остается установить всего пятьдесят метров ограждения. Однако для обеспечения проезжаемости улицы этого недостаточно. Необходимо решить вопрос ос стихийной торговлей, которая проводится вдоль улицы и временами вклинивается в проезжую часть, а так же найти возможность снять вопрос с парковкой на обочинах транспортных средств. Ведь ширина проезжей части здесь такова, что даже один неаккуратно припаркованный автомобиль может существенно затруднить, а то и вовсе перекрыть движение транспорта.