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  • Дата: Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34

В Измаиле снег в 40 сантиметров, Арциз обесточен

Категория: Новости

   Из-за непогоды полностью обесточен другой райцентр – Арциз. Об этом сообщило областное управление полиции. В ведомстве напомнили, что трассы региона закрыты для крупногабаритного транспорта. Ухудшение погодных условий в Одессе ожидается после обеда.


Источник: Вікна Одеса



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