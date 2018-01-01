В Измаиле снег в 40 сантиметров, Арциз обесточен

Из-за непогоды полностью обесточен другой райцентр – Арциз. Об этом сообщило областное управление полиции. В ведомстве напомнили, что трассы региона закрыты для крупногабаритного транспорта. Ухудшение погодных условий в Одессе ожидается после обеда.