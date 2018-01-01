 
Информация к новости
  • Просмотров: 383
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Введен запрет на проезд пассажирских автобусов по дорогам Одесского региона

Категория: Новости

Введен запрет на проезд пассажирских автобусов по дорогам Одесского региона

   Движение пассажирского автотранспорта запрещено с 10:30 18 января по дорогам общего пользования Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Департамент транспортно-коммуникационной инфраструктуры Одесской ОГА сообщает: отправление пассажирского автотранспорта, который должен двигаться по внутриобластным, межобластным и международным маршрутам, временно отменено. Это связано с ухудшением погодных условий, обильными снегопадами и гололедом. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
Для расчистки дорог региона привлечено 64 единицы техники и 121 человек.
Напомним, с 9:00 18 января ограничено движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.


Источник: Трасса Е95



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 