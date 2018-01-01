Введен запрет на проезд пассажирских автобусов по дорогам Одесского региона

Движение пассажирского автотранспорта запрещено с 10:30 18 января по дорогам общего пользования Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Департамент транспортно-коммуникационной инфраструктуры Одесской ОГА сообщает: отправление пассажирского автотранспорта, который должен двигаться по внутриобластным, межобластным и международным маршрутам, временно отменено. Это связано с ухудшением погодных условий, обильными снегопадами и гололедом. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Для расчистки дорог региона привлечено 64 единицы техники и 121 человек.

Напомним, с 9:00 18 января ограничено движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.