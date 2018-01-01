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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Сегодня Россию признано страной-оккупантом

Категория: Новости

Сегодня Россию признано страной-оккупантом

   18 января Верховная Рада Украины приняла закон о деоккупации Донбасса, в котором Россию признали страной-оккупантом. "За"  проголосовали 280 народных депутата.

Новый закон должен закрепить основы госполитики в отношении неподконтрольных территорий. Оккупантом признаётся Россия, а органы управления ЛДНР — оккупационными администрациями. Это обнуляет суть Минского процесса, в юридическом поле которого стоят подписи Захарченко и Плотницкого. О выборах в регионе, предусмотренных Минскими соглашениями от 15 февраля 2015 года (Минск-2), не может идти речь, пока местные власти считаются официальными оккупантами.
Кроме того, в законе усиливается и легализуется роль армии в зоне конфликта.
К законопроекту было подано около 700 правок, что затянуло его рассмотрение на три дня.


Источник: Таймер



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