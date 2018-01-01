Сегодня, 18 января, промрынок «7 км» посетила дипломатическая делегация Вьетнама во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Украине Нгуен Ань Туаном.На встрече с заместителем директора ООО «Промтоварный рынок» Александром Ворончуком г-н Нгуен Ань Туан рассказал, что был назначен главой дипмиссии Вьетнама в Украине не так давно — в ноябре прошлого года, и Одесский регион стал первым в Украине, куда он приехал в новом качестве, а рынок «7 километр» стал первым предприятием, которое он посетил в Украине.

Это, прежде всего, связано с местным вьетнамским землячеством, которое в Одессе достаточно однородно и сплочённо — к примеру, только на рынке «7 километр» работает свыше 400 выходцев из этой страны.

Глава дипмиссии Вьетнама в Украине поинтересовался историей основания рынка и организацией его работы, обеспечением безопасности и мирным сосуществованием людей различных национальностей — как известно, на «7 км» торгуют выходцы из более чем 30 стран.

Замдиректора ООО «Промтоварный рынок», в свою очередь, рассказал гостям об основных методах организации бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения рынка, его развитии, планах на ближайшие годы, формировании собственной субкультуры и традиций, которые исключают конфликты на межнациональной почве. Он отметил, что «7 километр» всегда приветствовал развитие международных связей, сотрудничества, дружбы и взаимопомощи и готов оказывать всяческое содействие каждому предпринимателю, работающему на рынке.

Дипломат поблагодарил администрацию рынка за сотрудничество и подарил на память вручную вышитую гладью картину с изображением лотоса — восточного образа истока мира, производительной силы, развертывания бытия, символа возрождения, красоты и жизни.

В завершение визита г-н посол совершил обзорную экскурсию по «7 километру».

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе, предоставляет услуги аренды, парковки, охраны. (Адрес: Одесская область, Овидиопольский район, пгт. Авангард, ул. Базовая, 20). На рынке работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории располагаются автостанция и гостиница, банк, сеть кафе и ресторанов, а также отделение полиции, пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь. Ежедневно Промтоварный рынок «Седьмой километр» посещают до 200 тысяч человек.