В Одесской области завершено строительство первой очереди предприятия по переработке органики в биогаз

В поселке Окны Одесской области завершена первая очередь строительства комплекса по переработке органических отходов и силоса в биогаз. Об этом сообщает пресс-служба Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Заказчиком строительства данного предприятия выступил торговый дом (ТД) "Вимэкс", известный продажей теплоизоляционных материалов, перлит, термоизоляционных добавок в краски, а также инфракрасных нагревателей.

Внедренные на новом заводе технологические решения позволят при переработке 65 тонн кукурузного силоса в течение суток получать более 13 тыс. кубических метров газа, которые идут на добычу 1192 кВт/ч электрической энергии. Это позволяет добиться безотходного цикла на многих предприятиях сельскохозяйственного сектора.