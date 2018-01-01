Несмотря на разгул стихии, большая часть городского транспорта продолжает работать

Пока единственным исключением является т.н. «камышовый трамвай» . –маршрут №20.

Как сообщили в КП «Одесгорэлектротранс», причиной остановки движения стало подтопление рельсов. Кстати, именно этот маршрут, наряду с маршрутом №19, являются наиболее уязвимыми для природных явлений из всех трамвайно-троллейбусных маршрутов города.

Отметим, что коммунальщики заверили, что на время остановки движения по маршруту № 20 по нему пущены автобусы. Причем не один автобус, как иногда бывает в таких случаях, а сразу несколько. Отметим, однако, что поскольку полиция предупредила о возможности перекрытия улицы Приморской , которую затопило, может быть остановлено движение троллейбуса №10. Автобусные же маршруты временно переориентируют на другие улицы.