Энергетики делают все возможное для восстановления энергоснабжения области

Как сообщил в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с ЧС губернатор Максим Степанов, в настоящее время самая острая ситуация сложилась в Измаиле, где из-за отключения высоковольтной линии электропередач без энергоснабжения остался город и ряд прилегающих населенных пунктов.

«В настоящие время там работает тридцать аварийных бригад. Они оперативно устраняют причины отключения, однако принимая во внимание погодные условия, нет гарантии, что аварийные ситуации не будут возникать вновь!»

Отметим, что помимо Измаильского района, серьезно пострадали от разгула стихии Великомихайловский, Арцизский, Саратский и Раздельнянский районы.

Там тоже ведутся восстановительные работы.