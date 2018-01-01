Разгул стихии стихнет только вечером

И это по самым оптимистическим прогнозам.

По информации синоптиков, во второй половине дня дождь и ветер в Одессе не только не стихнут, но еще более усилятся.

Причем порывы ветра будут носить уже не шквалистый, а штормовой характер.

Прекращение осадков ожидается только после 21 часа.

При этом самым главным вопросом становится температурный.

По предварительному прогнозу ночью температура может упасть до отрицательных значений, что означает практически полное обледенение как дорог и тротуаров, так и деревьев, и электропроводов. Что чревато массовыми обрушениями и обрывами.