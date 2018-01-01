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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Одессе прекращено движение трамвая № 19

Категория: Новости

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» сократило ряд маршрутов из-за сложных погодных условий.

Как сообщили в КП:

трамвайный маршрут № 10 в настоящее время работает от Тираспольской площади до 2-й станции Люстдорфской дороги;

маршрут № 15 — от Тираспольской до Алексеевской площади;

трамваи № 1 и 7 — от Херсонского сквера до Лузановки.

Работа трамвайного маршрута № 19 (Дача Ковалевского — 16-я станция Большого Фонтана) временно остановилась.

Добавим, что троллейбусный № 10 сейчас курсирует от улицы Инглези до Ришельевской.



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