В ЕС заговорили о приостановке безвиза для Украины

Европейский Союз выступил с критикой в адрес Украины в связи с законопроектом об Антикоррупционном суде.

Как передаёт «Европейская правда», об этом идёт речь в письменном заявлении пресс-секретаря ЕС. Он отметил, что украинские партнёры Европы неоднократно брали на себя обязательства по созданию независимого и эффективного Антикоррупционного суда, однако поданный президентом Украины соответствующий законопроект противоречит рекомендациям Венецианской комиссии.

«Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены, и ЕС доносит этот сигнал до украинской власти», — также подчеркнули в Брюсселе.

По словам представителя ЕС, создания и нормального функционирования Антикоррупционного суда в Украине требует и Европейская комиссия «в рамках мониторинга по механизму визового приостановления».

Европейский Союз выступил с критикой в адрес Украины в связи с законопроектом об Антикоррупционном суде.

Как передаёт «Европейская правда», об этом идёт речь в письменном заявлении пресс-секретаря ЕС. Он отметил, что украинские партнёры Европы неоднократно брали на себя обязательства по созданию независимого и эффективного Антикоррупционного суда, однако поданный президентом Украины соответствующий законопроект противоречит рекомендациям Венецианской комиссии.

Представитель Евросоюза подчеркивает, что создание АКС в соответствии с обязательствами Украины необходимо также для выполнения условий предоставления безвизового режима. "Его создания... требует также Европейская комиссия в рамках мониторинга по механизму визового приостановления", – говорится в комментарии.

Также отмечается, что Евросоюз координирует свои усилия с другими международными игроками: "ЕС тесно сотрудничает с США и МВФ в этом вопросе, и, конечно, готов продолжать сотрудничать с соответствующими украинскими органами власти для поддержки этого процесса".

По информации "Европейской правды", в конце прошлой недели представительством ЕС также было направлено официальное письмо в адрес главы администрации президента, спикера ВР и ключевых министров, в котором ЕС официально уведомил Украину о своей позиции.

В то же время в представительстве ЕС воздержались от подробных комментариев по этому вопросу, подтвердив лишь, что консультации продолжаются. "Мы сейчас ведем разговора с АП и соответствующими комитетами ВР по поводу Антикоррупционного суда", – заявили в пресс-службе дипмиссии.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн