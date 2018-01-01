Немецкая железная дорога из-за урагана отменила международные рейсы

Немецкая железная дорога (Deutsche Bahn) приостановила международные перевозки по всей стране из-за урагана "Фридерике".

Об этом сообщает Spiegel.

Поезда, которые сейчас находятся в пути, продолжат свой маршрут, насколько это возможно, до пункта назначения. На линиях остаются только несколько поездов сообщением с Чехией, Польшей, Австрией, Швейцарией, Венгрией и Италией.

Немецкая железная дорога также полностью прекратила региональные перевозки в Северной Рейн-Вестфалии, Нижней Саксонии, Северном Гессене, Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт.

Пресс-секретарь Deutsche Bahn заявил, что движение поездов будет приостановлено по меньшей мере в течение дня. По его словам, региональные и местные поезда все еще курсируют в некоторых районах, таких как Берлин, Бавария и в регионах на севере.

Напомним, в Германии один человек погиб и несколько получили травмы из-за урагана "Фридерике", бушующего в западных регионах страны. Поваленное ветром дерево убило 59-летнего мужчину в кемпинге в городе Эммерих у немецко-голландской границы. Еще несколько человек были травмированы из-за падения деревьев по всей стране.