АНОНС Слова № 3 (1280) 2018 ВИДЕО

Эх, не дотянули у нас Крещенские морозы до Крещения! Но ничего – один снежный день за всю зиму - в Одессе, мне кажется, и этого достаточно! А Крещение Господне вполне можно встретить и лютых холодов.

С праздником вас, дорогие читатели и зрители! Напомню, что Крещение Господне, или Богоявление, православные христиане отмечают 19 января. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Нам же всем не стоит забывать, что главное в этот день – очистить душу! А уж окунуться в прорубь или набрать святой воды – это кому как здоровье и Господь позволит. Сил вам всем, радости и благополучия!

Ну а теперь к текущим делам.

Колонка редактора выходит с заголовком: «Компромисс ради мира»

Большинство украинцев согласны на компромиссы ради мира на Донбассе, однако не готовы достигать его любой ценой.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный фондом "Демократические инициативы" и центром Разумкова по заказу посольства Нидерландов. Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают только 18% населения. А почти 67% граждан готовы на компромиссы. Странно – если большинство населения за – почему же мир на Донбассе до сих пор не наступил?

- Потому, что управленческие решения принимает не большинство, а те кто обличен властью. Крылатая фраза политолога Дмитрия Джангирова в Украине нет партии войны, есть партия военной риторики и партия распила военного бюджета, как нельзя лучше характеризует двойственность сложившегося положения в нашей стране. С одной стороны войны никто не хочет, с другой – многие ею пользуются.

Война стала главным козырем пропаганды. Власть подобно заправскому шулеру постоянно держит его в рукаве и вынимает всякий раз, когда ее призывают к ответственности. А кроме того гражданам навязываются ложные цели и ценности, что бы народ сам помогал власти его нещадно рабить. И вот вы представьте на минуточку, что мир наступил, это же власти придется работать и отчитываться за свою эффективность. Кому ж это надо?

- Статья Эллы Алыбиной называется «Заканчиваем, батько, торговать, а то нечем сдачу давать!»

По итогам 2017 года сумма компенсации украинским экспортерам налога на добавленную стоимость, всем известного как НДС, составила 120 млрд. грн., то есть приблизительно 4 млрд. $, превысив расходы государственного бюджета на военную, образовательную, научную и медицинскую сферы вместе взятые. Создана система, которая обеспечивает обогащение десятка-другого «семей» или «кланов», контролирующих крупные финансово-промышленные группы Украины, а мы-граждане неукоснительно работаем на это обогащение.

Выходит нас устраивает, как развивается страна после революции достоинства или мы просто не видим очевидного?

- Тема возмещения НДС глубоко коррупционная и убивает экономику так как сковывает свободные средства, об этом много говорилось в эпху Ющенко, но дальше трескотни в прессе дело не пошло, так как тогдашние ораньжевые патриоты тоже захотели хлебать из коррупционного корыта. Что характерно сегодня этот вопрос не поднимается вообще не смотря на официальную позицию властей декларирующих борьбу со схемами Януковича. Чего молчат - ответ прост, теперь это их схемы.

- Антон Кравчик пишет об эксперименте над нашей страной. Его статья так и называется «Большой эксперимент над Украиной»

В начале января советник директора СБУ Юрий Тандит заявил, что «идет полномасштабная война, и Украина выступает как некая экспериментальная площадка для других государств, которые смотрят, что можно сделать в такой ситуации». – пишет автор. Также же он вспоминает, что бывший вице-президент США Джо Байден во время визита в Киев в декабре 2015 года назвал все происходящее на Украине «экспериментом».

Так в чем суть эксперимента? И вообще – нашей патриотической общественности приятно осознавать, что все мы выступаем в роли неких подопытных кроликов?

- Ну патриотической общественности отведена почетная роль надзирателей над несогласными или саботирующими гражданами, правда не о какой демократии в таком случае говорить тогда не приходится, но это никого не смущает. Страна управляется по жесткому сценарию осталось только дождаться когда революция начнет пожирать своих детей. Ну да Бог с ними с детьми революции это их выбор безумно жалко потерянного времени, качественных людских ресурсов, которыми еще недавно славилась Украина. А теперь они разъехались по всему миру, с кем востонавливать страну?

- Статья Никиты Додона называется «Унижение «ПриватБанка». Многочисленных клиентов этого финучреждения ждут тревожные перемены, считает автор. Засланные в руководство иностранцы нацелены расчленить, сократить, урвать…А на защиту интересов вкладчиков и инвесторов им, как говорится, наплевать.

Получается, что Национальный банк не контролирует ситуацию раз такое вообще возможно?

- Уверен, что все они там в Нацбанке контролируют, просто источником бесконтрольного обогащения в банковской сфере может быть только ограбление клиентов и или попросту вкладчиков. Кроме того, в случае с Приватом есть конфликт украинского бизнеса с европейским. Масса странностей творимой «национализации» под иностранным контролем можно легко объяснить, поняв, что в основе этого конфликта лежит стремление «правильных» финансистов Запада избавиться от одного из опасных конкурентов-«выскочек» из Украины.