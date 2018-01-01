Измаил возвращается к жизни. Постепенно и с оглядкой на прогнозы погоды

К восьми часам вечера в Измаиле, полностью обесточенном из-за разгула стихии еще рано утром, было частично восстановлено энергоснабжение. Об этом сообщил на вечернем заседании областного штаба по борьбе с ЧС губернатор Максим Степанов.

По его словам, к 20 часам в городе восстановлено энергоснабжение медицинских центов и объектов жизнеобеспечения, а затем начали постепенно подключать к электросетям многоэтажные здания.

В результате было так же частично восстановлено водоснабжение.

Что же касается тепла, то к двадцати часам энергоснабжение было подано на первые семь крупных городских котельных. На остальные планируется «запитать» в течение ночи.

Поэтому уже утром в домах горожан может стать тепло. Сколько времени уйдет на то, чтобы окончательно ликвидировать все последствия разгула стихии, пока не сообщается. Обычно, в подобных случаях на это требуется, по меньшей мере, несколько суток.

И то при условии, что погодных катаклизмов больше не будет.