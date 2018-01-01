В Одессе накануне на землю падали не только дождь и снег, но и фрагменты строений

Очередной случай обвала фасада жилого дома произошел накануне в Одессе. На сей раз — на пересечении улиц Ришельевской и Бунина.

К счастью, в момент обрушения прохожих там не было и довольно крупные фрагменты декора, упавшие на землю никого «походя» не травмировали.

По мнению коммунальщиков, обрушение, по всей вероятности, спровоцировали катаклизмы погоды. Однако, видимо, по той же причине число прохожих было в разы меньше обычного и обошлось без пострадавших.

Отметим, что если температура утром будет ниже нуля, то дома и деревья обледенеют. В результате обвалы и обрушения могут приобрести массовый характер. Особенно в старой, исторической части города.