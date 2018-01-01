Очереди на получение биометрических паспортов станут короче?

Полиграфкомбинат «Украина», на котором печатают бланки новых иностранных паспортов, запустил новую производственную линию.

Об этом сообщил накануне вице-премьер Степан Кубив.

По его словам, необходимость в новом оборудовании насущно ощущалась еще с 2014 года, однако только в прошлом году государство позволило предприятию направить часть прибыли на закупку необходимой современной техники.

Теперь, когда новая линия запущена, результативность работы предприятия возрастет вдвое.

Поэтому, по мнению чиновника, очередь за паспортами значительно сократится, а уже в течении полугода «рассосется» вовсе. Тем более, что до лета предприятие будет работать практически круглосуточно.

Отметим, что по приведенным данным, стоимость нового оборудования составила 1.7 миллионов гривен.