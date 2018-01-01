В Одессе собирают подписи за мораторий на подъем цен на проезд в маршрутках

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте «Социально-активный гражданин».

В петиции говориться о необоснованности

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте «Социально-активный гражданин».

В петиции говориться о необоснованности повышения тарифа на проезд в маршрутных автобусах, особенно одномоментно на 40%.

Поэтому от городских властей требуют отменить повышение тарифа и вернуть его на уровень пяти гривен, наладить контроль за пассажиропотоком путем скорейшего введения системы электронного билета.

При этом стоимость проезда должна быть напрямую связана с расстоянием, которое проезжает тот или иной пассажир. Кроме того, авторы петиции требуют привлечь общественных инспекторов к проверке качества услуг перевозчиков.

Отметим, что все эти требования были озвучены еще накануне подорожания проезда, но были проигнорированы.

Впрочем, согласно действующему законодательству перевозчики сами могут назначать цены на проезд и должны лишь уведомить об этом органы местного самоуправления.

, особенно одномоментно на 40%.

Поэтому от городских властей требуют отменить повышение тарифа и вернуть его на уровень пяти гривен, наладить контроль за пассажиропотоком путем скорейшего введения системы электронного билета.

При этом стоимость проезда должна быть напрямую связана с расстоянием, которое проезжает тот или иной пассажир. Кроме того, авторы петиции требуют привлечь общественных инспекторов к проверке качества услуг перевозчиков.

Отметим, что все эти требования были озвучены еще накануне подорожания проезда, но были проигнорированы.

Впрочем, согласно действующему законодательству перевозчики сами могут назначать цены на проезд и должны лишь уведомить об этом органы местного самоуправления.