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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе собирают подписи за мораторий на подъем цен на проезд в маршрутках

Категория: Новости


В Одессе собирают подписи за мораторий на подъем цен на проезд в маршрутках

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте «Социально-активный гражданин».

В петиции говориться о необоснованности

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте «Социально-активный гражданин».

В петиции говориться о необоснованности повышения тарифа на проезд в маршрутных автобусах, особенно одномоментно на 40%.

Поэтому от городских властей требуют отменить повышение тарифа и вернуть его на уровень пяти гривен, наладить контроль за пассажиропотоком путем скорейшего введения системы электронного билета.

При этом стоимость проезда должна быть напрямую связана с расстоянием, которое проезжает тот или иной пассажир. Кроме того, авторы петиции требуют привлечь общественных инспекторов к проверке качества услуг перевозчиков.

Отметим, что все эти требования были озвучены еще накануне подорожания проезда, но были проигнорированы.

Впрочем, согласно действующему законодательству перевозчики сами могут назначать цены на проезд и должны лишь уведомить об этом органы местного самоуправления.

, особенно одномоментно на 40%.

Поэтому от городских властей требуют отменить повышение тарифа и вернуть его на уровень пяти гривен, наладить контроль за пассажиропотоком путем скорейшего введения системы электронного билета.

При этом стоимость проезда должна быть напрямую связана с расстоянием, которое проезжает тот или иной пассажир. Кроме того, авторы петиции требуют привлечь общественных инспекторов к проверке качества услуг перевозчиков.

Отметим, что все эти требования были озвучены еще накануне подорожания проезда, но были проигнорированы.

Впрочем, согласно действующему законодательству перевозчики сами могут назначать цены на проезд и должны лишь уведомить об этом органы местного самоуправления.



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